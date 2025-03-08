Çin Yolsuzlukla Mücadelede Hız Kesmiyor

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Mahkemesi, geçtiğimiz yıl yolsuzlukla mücadeleye yönelik yargı süreçlerini önemli düzeyde artırdıklarını söyledi.

Cumartesi günü 14. Ulusal Halk Kongresi üçüncü oturumuna sunulan çalışma raporuna göre, 2024 yılında ülke genelindeki mahkemelerde rüşvet ve zimmete para geçirme gibi suçlara ilişkin toplam 30 bin dava sonuçlandırıldı. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,3'lük bir artışa işaret ediyor.

Rüşvet teklifi suçlarını içeren 2.473 davayı da sonuçlandıran Çin mahkemeleri hem rüşvet alanları hem de rüşvet teklif edenleri cezalandırmış oldu.

Raporda, 20 yıl hapis cezasına çarptırılan milli futbol takımının eski baş antrenörü Li Tie'nin de aralarında bulunduğu üst düzey spor yetkililerinin karıştığı bir dizi yolsuzluk davasına da dikkat çekildi.