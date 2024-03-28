Çin, yüksek kaliteli kalkınma ile küresel ekonomik toparlanmaya ivme kazandırıyor

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BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma sayesinde tüm alanlarda Çin'e özgü modernleşmeyi ilerlettiğini, bunun da küresel ekonomik toparlanmaya güçlü bir ivme kazandıracağını ve başta komşu Asya ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin kalkınması için daha fazla fırsat sağlayacağını belirtti.

Zhao, Perşembe günü Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı'nın açılış törenindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin ekonomisinin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 büyüdüğünü belirten Zhao, 2024 için büyüme hedefinin ise yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğunu söyledi. Yetkili, bu seviyenin dünyadaki önde gelen ekonomiler arasında başı çektiğini vurguladı.