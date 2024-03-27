Çin, Yüksek Kaliteli Tüketim Malı İthalatını Artırmaya Devam Edecek - Son Dakika
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Çin, Yüksek Kaliteli Tüketim Malı İthalatını Artırmaya Devam Edecek

Çin Ticaret Bakanlığı, üst düzey dışa açılımı teşvik etmeye ve yüksek kaliteli tüketim malı ithalatını artırmaya devam edeceğini açıkladı. Gümrük verilerine göre, Çin'in 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,2 artışla 1,95 trilyon yuan değerinde tüketim malı ithal ettiği belirtildi. Ayrıca, sınır ötesi e-ticaret perakende ithalatının toplam değerinin yüzde 7 artarak 141,77 milyar yuana ulaştığı ifade edildi. Çin Ticaret Bakanlığı, ithalat ticaretinde sağlanan kolaylık düzeyini iyileştirme, tüketici fuarlarını daha etkin kullanma ve sınır ötesi ticari personel etkileşimlerini daha elverişli hale getirme çabalarını sürdürecektir.

27.03.2024 18:23
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BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı üst düzey dışa açılımı teşvik etmeye ve yüksek kaliteli tüketim malı ithalatını artırmaya devam edecek.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın piyasa faaliyeti ve tüketim teşvik departmanı müdürü Xu Xingfeng Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gümrük verilerine göre Çin'in 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,2 artışla 1,95 trilyon yuan (274,65 milyar ABD doları) değerinde tüketim malı ithal ettiğini söyledi.

Xu, ön istatistiklere göre 2023 yılında sınır ötesi e-ticaret perakende ithalatının toplam değerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 artarak 141,77 milyar yuana ulaştığını belirtti.

Xu'ya göre bakanlık, Çin'in süper büyüklükteki pazarını dünya tarafından paylaşılan büyük bir pazara dönüştürme çabaları kapsamında ithalat ticaretinde sağlanan kolaylık düzeyini daha da iyileştirecek, tüketici fuarlarının platform rolünden tam anlamıyla istifade edecek ve sınır ötesi ticari personel etkileşimlerini daha elverişli hale getirecek.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yüksek Kaliteli Tüketim Malı İthalatını Artırmaya Devam Edecek - Son Dakika

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