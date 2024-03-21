Çin, Yünhay-2 Uydularının İkinci Grubunu Uzaya Gönderdi

Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Etkinliğe katılanlar aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Bazı kişilerin bölücü terör örgütü lehine slogan atması ve polise taş atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti ve terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.