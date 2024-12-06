Çınar'da Mangal Gazı Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çınar'da Mangal Gazı Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti

Çınar\'da Mangal Gazı Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 17 yaşındaki Norşin Şimşek, banyoda ısınmak için yaktığı mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.12.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
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DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde Norşin Şimşek (17), banyoda ısınmak için yaktığı mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Başaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Norşin Şimşek, girdiği banyoda ısınmak için mangal yaktı. Uzun süre banyodan çıkmadığını fark eden ailesi, içeriye girdiklerinde Norşin'i hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Norşin'in mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Norşin'in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera Seyfettin EKEN DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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