Çınar'da Yağış Sonrası Yol Su Altında Kaldı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu yol su altında kaldı.

Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Çınar ilçesine bağlı kırsal Sevindik Mahallesi ve mezralarında dere taştı. Taşan dere nedeniyle mahalledeki ulaşım yolu su altında kaldı. Suyun etkisiyle yoldaki çakıl taşları aşınırken, yolun bozulmasıyla ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,