Çınar Dalı Tramvay Hatlarına Düştü - Son Dakika
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Çınar Dalı Tramvay Hatlarına Düştü

Çınar Dalı Tramvay Hatlarına Düştü
30.06.2026 01:22
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İzmit'te çınar ağacının kopan dalı tramvay hattına devrilerek ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çınar ağacının kopan dalının tramvay hattına devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Akçaray tramvay hattının Doğu Kışla Durağı girişindeki kaldırımda bulunan, 1946 yılında dikilen çınar ağacının büyük dalı, henüz belirlenemeyen nedenle koparak tramvay hattı ile kara yoluna devrildi.

Dalın bir bölümü enerji hattında asılı kalırken, diğer bölümü yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan polis, yolu trafiğe kapatırken, belediye ekiplerinin dalı kaldırmasının ardından, kopan enerji hattının onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Çınar, Olay, Son Dakika

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