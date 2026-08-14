Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak

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4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu, kamuoyunda tartışılan "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte yeniden siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "İnşallah Demirtaş da bizimle olacak" diyerek, 6 Eylül'deki parti kongresini işaret etti.

DEM Parti'nin normal şartlarda 20 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan olağan kongresinde tarih değişikliğine gidildi.  Süreci değerlendiren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik." demişti.

Konuya ilişkin T24'te Şirin Payzın ve Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise kongrenin "yasal zorunluluk" nedeniyle 6 Eylül'e çekildiğini, "asıl büyük kongreyi" ilerleyen ve daha uygun bir tarihte gerçekleştireceklerini ifade etti.

BAKIRHAN'DAN SÜRPRİZ DEMİRTAŞ ÇIKIŞI

Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından sürecin şifrelerine dair açıklamalarda bulunan Bakırhan, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili beklentilerini dile getirdi. Bakırhan, kongrede Selahattin Demirtaş'ın da olmasını beklediklerini söylerken "İnşallah Demirtaş da bizimle olacak. Zaten ana hedeflerimizden birisi o" sözleriyle dikkat çekti.

"SEÇİM PAZARLIĞI" İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bakırhan, son dönemde ortaya atılan "iktidarla seçim pazarlığı yapılıyor" iddialarına ise sert tepki gösterdi. Bu tür söylemlerin muhataplara haksızlık olduğunu savunan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Bu Sayın Bahçeli'ye de, Sayın Erdoğan'a da haksızlık yapmaktır. Yani... yani bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir ülkenin çok önemli bir partisinin başındaki bir insan... Yani gelip bizimle seçim pazarlığı mı yapacak? Bu kadar mı ucuz, bu kadar mı basit?"

ERDOĞAN-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİNDE DE DEMİRTAŞ'IN DURUMU KONUŞULMUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Görüşme öncesi konuşan Buldan, Demirtaş'ın durumunun da görüşmede konuşulacağını ifade etmişti.

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Son Dakika Gündem Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak - Son Dakika
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