Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi'nde Kirlilik Nedeniyle 1,3 Milyon Lira Ceza

Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olan Çınarcık Belediyesi'ne 1,3 milyon lira ceza

YALOVA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, atık su alt yapısındaki taşkının Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açması nedeniyle Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin lira ceza uyguladı.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık'ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında (kanalizasyon) taşkın meydana geldiğini ve Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti. "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" çerçevesinde yer alan bölgedeki kirlilik nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandı.