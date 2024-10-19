Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koruköy beldesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Cumhuriyet Mahallesi Dinçer Sokağı'nda bir dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Alevlerin çevreye yayılmasını önleyen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Çınarcık'ta Apartman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?