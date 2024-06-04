Çınarcık'ta Kanalizasyon Sularının Denize Akması Vatandaşları İsyan Ettirdi - Son Dakika
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Çınarcık'ta Kanalizasyon Sularının Denize Akması Vatandaşları İsyan Ettirdi

Yalova'nın turizmle öne çıkan Çınarcık ilçesinde kanalizasyon sularının denize akması nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Denizin kirliliği ve pis kokular çevrede sağlık sorunlarına yol açıyor.

04.06.2024 12:16
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" Marmara'nın İncisi" Çınarcık'ta denizin içler acısı hali

Kanalizasyon sularının denize aktığı ilçede vatandaşlar duruma isyan etti

YALOVA - Yalova'nın turizmle öne çıkan Çınarcık ilçesinde kanalizasyon sularının direk denize akması vatandaşları isyan ettirdi. Maddi zorluklar çeken ve personel maaşlarını bile ödenmekte sıkıntı yaşayan Çınarcık Belediyesi'nin problemi çözememesinden dert yakınan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"Marmara'nın İncisi" olarak bilinen Çınarcık ilçesinde özellikle Taşliman'da bulunan balıkçı barınağına kanalizasyon sularının taşarak deniz akması nedeniyle çevrede pis kokular oluşurken deniz ise kirliliğiyle insan sağlığını tehdit eder duruma geldi. Bir dönemler Türkiye'nin en gözde turizm merkezi olan ilçedeki denizin son durumunu görenler ise gözlerine inanamadı.

"Marmara'nın İncisi denilen yer Marmara'nın en kirli yeri bence"

İlçe halkından Fügen Onay Ergün, 20 senedir Çınarcık'ın bitmeyen bir deniz sorunu olduğunu ifade ederek, "Marmara'nın İncisi denilen yer Marmara'nın en kirli yeri bence. Burada her yıl bu felaketi çekiyoruz. Bütün kanalizasyonlar denize akıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na defalarca yazım var. Geliyorlar, sudan numuneler alıyorlar, haklı olduğumuzu, suyun korkunç derecede kirli olduğunu bildiriyorlar. Burada bir önlem alınmıyor. Çocuklar, hayvanlar denize giriyor ve kokusu var bunun. Bu gerçekten büyük bir sorun. Marmara'nın ortasında bu ciddi bir sorun" dedi.

"Hangi devirde denize akan lağım görülmüş"

Ergün, sorunun Çınarcık'ın tümünde var olduğunu dile getirerek, "Denizin sorunu bu pislik. Hangi devirde denize akan lağım görülmüş. Aynı şekilde evimizin içine de akıyor burada. Apartmanımızın içinde de bir rögar var. Yağmur yağıyor apartmanımızın için pislik, lağım içinde. Çınarcık'ın her tarafında bu sorun var. Ciddi bir şekilde lağımlar denize akıyor" ifadesini kullandı.

"Aciller virüsten dolayı dolu"

Mustafa Girice durumla ilgili CİMER ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazdıklarını söyledi. Belediyenin bu sorunu çözmediğini anlatan Girice, "Biz belediyeye komple sakinler olarak dilekçemizi verdiğimiz zamanda bizi burası aşıyor, bütçemiz yoktur diyorlar ve lağımı sürekli denize akıtıyorlar. Dışardan gelen insanlarımız burada denize giriyorlar. Devlet hastanesinde aciller olduğu gibi virüsten dolayı dolu. Mikrop kapıyorlar. Bunun gereğinin yapılmasını arzu ediyorum" diye konuştu

İlçe sakinlerinden Selda Caner ise Çınarcık'a belli bir nüfus geldikten sonra altyapının bunu kaldırmadığını ifade etti. 20 senedir amatör balıkçılık yaptığını anlatan Saadetin Evgilli ise "Sabah geliyorum mikrop içinde, akşam çıkıyorum tekrar mikrop içinde. Ben buradan tuttuğum balıkları çevreme nasıl yedireceğim. Buna çözüm bulsunlar en yakın zamanda. Bir çok yerlere başvurduk. İlgileneceğiz, yapacağız derken daha da kötü oldu" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Çınarcık, Yalova, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çınarcık'ta Kanalizasyon Sularının Denize Akması Vatandaşları İsyan Ettirdi - Son Dakika
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