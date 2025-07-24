Çınarcık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YALOVA'nın Çınarcık ilçesine bulunan Erikli Şelalesi yakınındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Çınarcık ilçesi, Teşvikiye Erikli Şelalesi mevkiindeki ormanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Orman İtfaiyesi, Çınarcık İtfaiyesi, Teşvikiye Belediyesi, Jandarma ekipleri ile sivil gönüllülerden oluşan toplam 9 araç, 48 personel ve 15 gönüllü sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

-Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: Yalova,