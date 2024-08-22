Çınarcık'ta Zeytinlik Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çınarcık'ta Zeytinlik Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Çınarcık\'ta Zeytinlik Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

22.08.2024 14:50
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Yalova'nın Çınarcık ilçesi Çamlık Mahallesi Nilüfer Sitesi yanında yer alan zeytinlik alanda yangın çıktı.

Nilüfer Sitesi sakinlerinin dumanı fark etmesi üzerine, yetkililere hızlı bir şekilde haber verildi.

Yangın ihbarı alan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zeytinlik alandaki yangına hızlıca müdahale ederek, alevlerin çevreye yayılmasını engelledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı tespit edildi.

Çınarcık'ta meydana gelen bu yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı ve büyük bir felaketin önüne geçildi.

Kaynak: AA

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