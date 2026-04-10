Cinayet Sonrası İntihar: İki Ölüm

HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta, yanındaki Nazlı Yılmaz'ı (34) başından vurup öldürdükten sonra, aynı tabancayla kendisini başından vuran Osman Kanığ (53), tedavi altına alındığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kanığ'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Mustafa İÇ/İZMİR,
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?