Cinayet ve Yangın Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Tekirdağ'da Binnaz Eriş'in öldürülmesi ve evinde çıkan yangına ilişkin tutuklanan sanık İnci Çalışkan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Eriş'in öldürülmesi ve evinde yangın çıkarılmasına ilişkin sanık İnci Çalışkan hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olayın meydana geldiği evde zorlamaya ilişkin herhangi bir iz bulunmadığı, dolap ve eşyaların dağınık halde olduğu, cüzdan ve çantaların karıştırıldığı, ayrıca evde iki kahve fincanının bulunduğu belirtildi.

Sanık Çalışkan'ın olay günü taksiyle maktulün evine geldiği ve güvenlik kamerası kayıtlarında eve giriş ve evden çıkış anlarının yer aldığı aktarılan iddianamede, adresinde yapılan aramada kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış kıyafetler, kanlı tülbent ile 340 dolar ve 40 avro ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, ele geçirilen bıçak üzerinde yapılan incelemede maktule ait kan örneğinin tespit edildiği, evin mutfağındaki beyaz el havlusunda ise sanığın DNA profiline rastlandığına işaret edildi.

Tanık beyanlarına göre sanığın olaydan sonra altın bozdurduğunun belirlendiği belirtilen iddianamede, sanığın cep telefonu ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yapay zeka uygulaması üzerinden "biber gazı", "karna bıçak çabuk öldürür mü", "adli tıp ders notları", "iz bırakmadan adam öldürme yolları", "altın piyasası" ve "bayıltıcı iğne" gibi konularda aramalar yaptığına ilişkin tespitlere yer verildi.

İddianamede, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda yangının kasten çıkarıldığının değerlendirildiği, yangının yatak odası ile oturma odasında başladığının belirtildiği aktarıldı.

Bu nedenlerle teyzesi Eriş'i öldürdüğü iddia edilen sanık Çalışkan'ın "tasarlayarak kasten öldürme", "yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanığın yargılanmasına söz konusu mahkemece 3 Kasım'da başlanacak.

Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 9 Ocak 2026'da bir apartman dairesinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Binnaz Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.