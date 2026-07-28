Cinayet ve Yangın Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cinayet ve Yangın Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Binnaz Eriş'in öldürülmesi ve yangın için sanık İnci Çalışkan'a ağırlaştırılmış müebbet ceza istendi.

Tekirdağ'da Binnaz Eriş'in öldürülmesi ve evinde çıkan yangına ilişkin tutuklanan sanık İnci Çalışkan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Eriş'in öldürülmesi ve evinde yangın çıkarılmasına ilişkin sanık İnci Çalışkan hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olayın meydana geldiği evde zorlamaya ilişkin herhangi bir iz bulunmadığı, dolap ve eşyaların dağınık halde olduğu, cüzdan ve çantaların karıştırıldığı, ayrıca evde iki kahve fincanının bulunduğu belirtildi.

Sanık Çalışkan'ın olay günü taksiyle maktulün evine geldiği ve güvenlik kamerası kayıtlarında eve giriş ve evden çıkış anlarının yer aldığı aktarılan iddianamede, adresinde yapılan aramada kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış kıyafetler, kanlı tülbent ile 340 dolar ve 40 avro ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, ele geçirilen bıçak üzerinde yapılan incelemede maktule ait kan örneğinin tespit edildiği, evin mutfağındaki beyaz el havlusunda ise sanığın DNA profiline rastlandığına işaret edildi.

Tanık beyanlarına göre sanığın olaydan sonra altın bozdurduğunun belirlendiği belirtilen iddianamede, sanığın cep telefonu ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yapay zeka uygulaması üzerinden "biber gazı", "karna bıçak çabuk öldürür mü", "adli tıp ders notları", "iz bırakmadan adam öldürme yolları", "altın piyasası" ve "bayıltıcı iğne" gibi konularda aramalar yaptığına ilişkin tespitlere yer verildi.

İddianamede, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda yangının kasten çıkarıldığının değerlendirildiği, yangının yatak odası ile oturma odasında başladığının belirtildiği aktarıldı.

Bu nedenlerle teyzesi Eriş'i öldürdüğü iddia edilen sanık Çalışkan'ın "tasarlayarak kasten öldürme", "yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanığın yargılanmasına söz konusu mahkemece 3 Kasım'da başlanacak.

Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 9 Ocak 2026'da bir apartman dairesinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Binnaz Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet ve Yangın Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı

17:08
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 17:48:37. #7.13#
SON DAKİKA: Cinayet ve Yangın Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.