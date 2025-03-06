Çine Belediye Başkanı Kıvrak: "İkinci Kitap Kafemizi Çok Yakında Açacağız"

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ikinci kitap kafenin çok yakında hizmete açılacağını müjdeleyerek, "Gençlerin ders çalışırken huzurlu bir ortamda vakit geçirebilecekleri aynı zamanda sosyalleşebilecekleri ikinci kitap kafemizi çok yakında açacağız" dedi.

Başkan Mehmet Kıvrak, ilçedeki gençlere müjde vererek ikinci kitap kafenin çok yakında hizmete açılacağını duyurdu. Namık Gedik Caddesi ile Şehit Asteğmen Hüseyin Uzunova Caddesi'nin kesişiminde, Çine Belediyesi'ne ait binada kurulacak olan kitap kafenin, gençlerin ders çalışabileceği ve sosyalleşebileceği bir mekan olacağı belirtildi.

"İkinci kitap kafemizi çok yakında açacağız"

Başkan Kıvrak, ekibiyle birlikte binada ve çevresinde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kıvrak, "İlk kitap kafe, gençlerimizin yoğun ilgisiyle başarıya ulaştı. Çine'mizdeki gençlerin ders çalışırken huzurlu bir ortamda vakit geçirebilecekleri, aynı zamanda sosyalleşebilecekleri ikinci kitap kafemizi çok yakında açacağız" dedi.

Gençlerin kültürel ve sosyal hayatına katkı sunmayı hedefleyen projenin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.