Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan Yol Yenileme Çalışmalarına Hız Verme Vurgusu

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçede sürdürülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, Sarıoğlu Mahallesi'nde ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başkan Kıvrak, "İlçemizin yollarını modern hale getirmek, hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz" dedi.

Başkan Kıvrak, ilçede sürdürülen yol yenileme çalışmalarını değerlendirdi, Sarıoğlu Mahallesi'nde personelle bir araya geldi. İlçe genelinde kilitli parke taşı döşeme işlemlerinin planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirten Kıvrak, "İlçemizin yollarını modern hale getirmek, hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bu süreçte, Aydın Büyükşehir Belediye'miz ile iş birliği içinde çalışarak Çine'yi hak ettiği seviyeye taşımak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na destekleri için teşekkür ederim. Çine'nin yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.