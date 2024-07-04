Çine Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İçin İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Çine Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İçin İncelemelerde Bulundu

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'ne ait alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden detaylar hakkında bilgi aldı. Başkan Kıvrak, projenin hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçladığını belirtti.

04.07.2024 18:54
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(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'ne ait alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden detaylar hakkında bilgi aldı.

Başkan Mehmet Kıvrak, Çine Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Kıvrak, "Hayvan dostlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla projemizi hayata geçiriyoruz. Bu merkezde, sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, sahiplendirme faaliyetleri ile hayvanlarımızın yeni yuvalarına kavuşmasına da katkı sağlayacağız" dedi.

Merkezin modern bir yapıya sahip olacağını belirten Kıvrak, "Merkezimizde veteriner hizmetleri, ameliyathaneler, karantina alanları ve oyun parkları gibi birçok farklı bölüm bulunacak. Projemiz tamamlandığında, hayvanlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir tesis olacak" ifadelerini kullandı.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını hedeflediklerini belirten Kıvrak, Belediye Veteriner İşleri Birimi'nin aşılama, tedavi ve sahiplendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü, gerçekleştirdikleri çalışmalarla her zaman sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çine Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İçin İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çine Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İçin İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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