Çine Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, TBB tarafından belediyeye hibe edilen greyder iş makinesini Ankara'da düzenlenen törenle teslim aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in ev sahipliğinde Başkent'te gerçekleştirilen törende belediyeye hibe edilen greyderi teslim alan Kıvrak, yeni iş makinesinin Çine'nin yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kıvrak, "Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediyemizin araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. İlçemize kazandırılan bu kıymetli destekten dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e, Türkiye Belediyeler Birliği yetkililerine, aracın kazandırılmasında emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Greyderimizin Çine'mize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.