Çine Belediyesi Tiyatrosu Kursiyerleri Sahne Alacak

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(AYDIN) - Çine Belediyesi Tiyatrosu kursiyerleri, hazırladıkları oyunlarla seyircilerin karşısına çıkacak. Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde 10 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da sahnelenecek oyunlar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Çine Belediyesi, ilçe halkını kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Çine Belediyesi Tiyatrosu kursiyerleri, hazırladıkları oyunları sahnelemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 7-13 yaş grubu kursiyerleri, 7 skeçlik oyunla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fanatik Baba, Anne Bank, Fakirin Yeri, 5 Kelime İsmail, Konuşan Organlar, Anne Beyni ve İbret Saati skeçlerini sahneleyecek kursiyerlerin gösterisi, 10 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde ücretsiz izlenebilecek.

BAŞKAN KIVRAK, ÇİNE HALKINI DAVET ETTİ

Sanata ve sanatçıya desteklerinin her zaman süreceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Şehrimiz için yeni yatırımlar ve projeler geliştirirken halkımız için kültür sanat faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Açtığımız kurslarla geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek için de çalışıyoruz. Çine'nin adını her alanda duyurmak için çalışmalarımız sürecek. Kursiyerlerimizin hazırladığı oyunlarımızı birlikte izlemeye tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.