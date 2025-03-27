Çine'de Kadir Gecesi İftarı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kadir Gecesi kurulan iftar sofrasında vatandaşlar ile bir araya geldi. İftarda dayanışma ve paylaşma mesajları veren Kıvrak, "Bugün sadece oruçlarımızı açmakla kalmadık, aynı zamanda gönüllerimizi birleştirerek, ilçemize olan sevgimizi ve bağlılığımızı bir kez daha gösterdik" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kadir Gecesi'nde Çine halkı ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte birlik beraberlik mesajları verildi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen iftar yemeğine, Çine'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"İlçemize olan sevgimizi ve bağlılığımızı bir kez daha gösterdik"

Başkan Kıvrak yaptığı açıklamada, "Hep birlikte, dayanışma ve paylaşmanın gücünü bir kez daha hissettik. Ramazan'ın bizlere öğrettiklerini, bu akşam hep birlikte yaşayarak, birbirimize olan bağlılığımızı pekiştirdik. Çine'mizin her köşesinden gelen değerli hemşehrilerimle bu güzel akşamı paylaşmak, bizim için büyük bir mutluluk. Bugün sadece oruçlarımızı açmakla kalmadık, aynı zamanda gönüllerimizi birleştirerek, ilçemize olan sevgimizi ve bağlılığımızı bir kez daha gösterdik" dedi.

"Hep birlikte durmaksızın çalışacağız"

Çine'nin tüm mahallelerinden gelen vatandaşlara ve konuklarına teşekkür eden Kıvrak, "Çinemizi daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. Belediye olarak, vatandaşlarımızla birlikte daha aydınlık bir geleceğe adım atmak, her zaman önceliğimiz olacak. Hep birlikte, ilçemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız" ifadelerini kullandı.