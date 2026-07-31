Çine'de Orman Yangını Sürüyor - Son Dakika
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Çine'de Orman Yangını Sürüyor

Çine\'de Orman Yangını Sürüyor
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Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

AYDIN'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Kavşit Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle havadan, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK'lar da görev aldı. Dün, alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi'nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler karadan da alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA

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