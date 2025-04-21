Çine'deki Asar Park Mesire Alanı'na Yoğun İlgi

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, hafta sonu vatandaşların Asar Park Mesire Alanı'na yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Çine'nin gözde sosyal yaşam merkezlerinden biri olan mesire alanımızı en iyi şekilde koruyarak, hakımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı mesire alanımıza bekliyoruz" dedi.

Çine Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Asar Park Mesire Alanı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Doğayla iç içe keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, alanı doldurdu.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, piknik, yürüyüş ve spor yaparak doğanın tadını çıkardı. Çocuklar, oyun alanlarında gönüllerince oynadı, bazı vatandaşlar temiz havada dinlenmeyi tercih etti.

Vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Mehmet Kıvrak, "Hemşehrilerimize doğayla buluştukları, huzur buldukları bu güzel alana gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Çine'nin gözde sosyal yaşam merkezlerinden biri olan mesire alanımızı en iyi şekilde koruyarak, hakımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı mesire alanımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.