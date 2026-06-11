Çine Belediye Başkanı Kıvrak'ın Girişimleri Karşılık Buldu: Çine'de Yollar Yenilenecek

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı ilk oturumunda Çine'nin yatırım programlarında yer almamasına tepki gösteren Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'ın girişimleri karşılık buldu. İlçenin hak ettiği yatırımları alması gerektiğini vurgulayan Kıvrak'ın çağrısının ardından, yaklaşık 1,5 milyar liralık yeni yol ve otokorkuluk yapım programı açıklandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı ilk oturumunda Çine'nin yatırım programında yer almamasına yönelik tartışmaların ardından yeni bir yatırım programı açıklandı. Yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki programın 17 ilçeyi kapsayacağı bildirildi. Meclis toplantısında görüşülen borçlanma talebinde Çine'nin yer almamasına tepki gösteren Başkan Mehmet Kıvrak, "Aydın'da 17 ilçe var, siz sadece 9 ilçeyi sayıyorsunuz. Çine Belediye Başkanı olarak hemşehrilerimin hakkını aramak için arıyorum ancak telefonlara çıkmıyorsunuz. Soruyorum size; Çine nerede?" ifadelerini kullanmıştı.

BİRÇOK YOL VE CADDE YENİLECEK

Başkan Mehmet Kıvrak'ın konuşmasının ardından Çine'nin de dahil edildiği 17 ilçenin yer aldığı kapsamlı yatırım programı hayata geçirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda ilçede birçok mahalle ve güzergahta yol yenileme ve otokorkuluk çalışmaları gerçekleştirilecek. Yatırım programı kapsamında Atatürk Caddesi, Yolboyu Mahallesi, Bahçearası-Çöğürlük hattı, Yörükler-Gökyaka güzergahı, Kahraman-Kabataş-Kargı-Akdam-Camızağılı hattı, Topçam-Örenyeri-Sarnıç yolu, Seferler-Akçaova hattı, Kuruköy, Subaşı-Sakızağacı güzergahı ile Kuvayi Milliye Caddesi'nde kapsamlı yol yenileme çalışmaları yapılacak.

"YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Mehmet Kıvrak, Çine'nin hak ettiği hizmetleri alması için her platformda mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Yatırımların 14 aylık süre içinde hayata geçirileceğinin imzalı belgelerini aldık. İlçeye kazandırılacak yatırımların takipçisi olacak, Çine'mizin hak ettiği yatırımı alması için çalışacağız" dedi.