Çinli Araştırmacılar Genetiği Değiştirilmiş Domuz Karaciğerini İnsana Nakletti

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Xİ'AN, 21 Mart (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş domuz karaciğerini beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın vücuduna başarılı şekilde nakletti. Nakledilen karaciğerin bu bedende 10 gün boyunca çalışması, hayvan organlarının insanlara nakli konusunda bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Organ nakli yapılan kişinin ailesinin isteğine uygun olarak, çalışma Çarşamba günü sonlandırıldı. Bunun öncesinde, nakledilen karaciğer 10 gün boyunca işlevlerini yerine getirdi.

Nakil işlemi Çin Bilimler Akademisi'nde akademisyen olan Dou Kefeng ile Çin'in güneybatısındaki Shaanxi eyaletinin başkenti Xi'an'da bulunan Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi'nin Xijing Hastanesi'nde doktor olan Tao Kaishan önderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Nakil yapılan kişi, üç ayrı değerlendirme ile beyin ölümü teyit edilen, ciddi beyin travması bulunan bir hastaydı. Hastanın ailesi tıbbi ilerlemeye katkıda bulunmak için araştırmaya katılmayı kabul etti.

Çeşitli akademik ve etik kurullar tarafından müzakere edilip onaylanan cerrahi plan, ilgili ulusal yönetmeliklere sıkı sıkıya riayet edilerek yürütüldü.

Dou, "Genetiği değiştirilmiş bir domuz karaciğerinin insan bedenine nakledilmesi tıp alanında bir ilki temsil ediyor. Karaciğerin insan bedeninde iyi fonksiyon gösterdiğini gözlemledik" dedi.

Dou, çok sayıda karaciğer hastası olması ve nakil için organ bulmada yaşanan ciddi sıkıntılar göz önüne alındığında, bir başka canlı türünden insana karaciğer nakline ilişkin araştırma ve uygulamaların son derece önemli olduğunu kaydetti.

Dou, "Daimi teknolojik ilerleme sayesinde, bir başka canlı türünden insana karaciğer naklinin gelecekte daha fazla hastaya daha büyük faydalar sağlaması ve nakil için organ bulunmaması sorununu çözmede etkin bir yaklaşım haline gelmesi bekleniyor" dedi.