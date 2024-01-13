Çinli Araştırmacılar, Yapay Zeka ile Hayvanların Sosyal Davranışlarını Anlamada İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, hayvanların sosyal davranışlarını doğru şekilde anlamada karşılaşılan önemli zorlukları gideren yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü'ne (SIAT) göre, hayvanların çoklu sosyal davranış analizinin en zor kısmını, aynı anda benzer hayvanları birbirinden ayırt etme süreci oluşturuyor.

SIAT araştırmacıları tarafından geliştirilen Sosyal Davranış Atlası adlı yeni teknoloji, benzer görünümlü hayvanları yüzde 90'dan fazla doğrulukla tanımlayabiliyor. Teknoloji bunu, hayvanların sosyal davranışlarındaki yeni, tanımlanmamış farklılıkların keşfedilmesine yardımcı olabilecek sosyal davranış kategorilerini önceden tanımlama ihtiyacını ortadan kaldırarak sağlıyor.

Araştırmanın yazışmadan sorumlu yazarı Wei Pengfei, yeni algoritmanın ayrıca çok sayıda yeni veriyi etkili şekilde sentezleyip modelleri daha yüksek doğrulukla sıralayabildiğini, böylece üç boyutlu sosyal davranış biçimlerini daha doğru tahmin ettiğini belirtti.

Wei, Sosyal Davranış Atlası'nın fare, kuş ve evcil köpeklerde üç boyutlu sosyal davranış biçimi, kimliği ve uygun sosyal modülleri doğru şekilde hesaplamak için uygun olduğunu ve türler arası uygulamalar için potansiyel taşıdığını ifade etti.

Araştırma kısa süre önce Nature Machine Intelligence dergisinde yayımlandı.