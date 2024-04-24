Çinli Astronotlar Shenzhou-18 Uzay Uçuşu Görevi İçin Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Çinli Astronotlar Shenzhou-18 Uzay Uçuşu Görevi İçin Basın Toplantısı Düzenledi

Çinli Astronotlar Shenzhou-18 Uzay Uçuşu Görevi İçin Basın Toplantısı Düzenledi

Çinli üç astronot, yaklaşan Shenzhou-18 uzay uçuşu görevi hakkında basına bilgi vermek için bir basın toplantısı düzenledi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Perşembe günü saat 20.59'da gönderileceğini duyurdu.

24.04.2024 11:34
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ÇEKİM TARİHİ: 24 Nisan 2024

Basın toplantısından çeşitli görüntüler

Yaklaşan Shenzhou-18 uzay uçuşu görevinin Çinli üç astronotu Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu, Çarşamba günü basının karşısına çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çarşamba günü erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracının Perşembe günü Beijing saatiyle 20.59'da Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini duyurmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çinli Astronotlar Shenzhou-18 Uzay Uçuşu Görevi İçin Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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