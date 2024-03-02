Çinli bilim insanları elektrikli araç bataryalarının şarj hızını artıran bir tasarım geliştirdi

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HANGZHOU, 2 Mart (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların şarj hızını artıran ve kullanım sıcaklığını genişleten bir elektrolit tasarımı geliştirdi.

Perşembe günü Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu yeni tasarım, hücreler eksi 70 Santigrat derece ile 60 Santigrat derece arasında değişen büyük bir sıcaklık aralığında şarj edilip deşarj olduğunda lityum-iyon bataryaların tersinirlik kazanmasını sağlıyor. Araştırmaya göre lityum-iyon bataryalar, oda sıcaklığında sadece 10 dakikada doldurulup boşaltılabiliyor.

Zhejiang Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fakültesi'nde profesör olan Fan Xiulin, lityum-iyon bataryaların şarj hızı, kullanım sıcaklığı ve güvenliğinin, elektrikli araçların daha fazla geliştirilmesine yönelik karmaşık sorunlar olduğunu söyledi. Araştırmada elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların, yüksek yoğunluk, hızlı şarj ve geniş bir kullanım sıcaklığı aralığı gerektirdiği kaydedildi.

Fan, bu yeni elektrolit tasarımıyla lityum-iyon bataryaların, 10 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşabildiğini belirtti.

Çözücü maddelerin elenmesine ilişkin stratejiler geliştiren Fan'ın ekibi, lityum-iyon bataryaların incelenmesine yönelik elektrolitler hazırlamak üzere on binlerce çözücü maddeden 23 çözücü maddeyi elemeyi başardı. Ekip, dört yıl süren araştırma sonucunda optimal elektrolit formülünü belirledi.

Fan'a göre bu yeni başarı, yeşil ve düşük karbonlu enerjinin gelişimini daha da ileriye götürecek.