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Çinli Hisense, 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Çinli Hisense, 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda büyük ilgi görüyor

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Çinli Hisense şirketinin sergi alanı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuar, 150'den fazla ülke ve bölgeden 130.000'i aşkın ziyaretçi ve 1.200'ün üzerinde startup dahil olmak üzere 4.000'den fazla katılımcının katılımıyla gerçekleşiyor.

Çinli Hisense, 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı\'nda büyük ilgi görüyor
10.01.2024 - 17:37,
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LAS VEGAS, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Çinli Hisense şirketinin sergi alanını ziyaret eden insanlar, 9 Ocak 2024.

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından biri olan 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) Salı günü ABD'nin Las Vegas kentinde başladı.

Fuar organizatörü Tüketici Teknolojileri Derneği'ne göre, Salı gününden Cuma gününe kadar sürecek olan yıllık etkinliğe 150'den fazla ülke ve bölgeden 130.000'i aşkın ziyaretçi ve 1.200'ün üzerinde startup dahil olmak üzere 4.000'den fazla katılımcı iştirak edecek.(Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Hisense, 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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