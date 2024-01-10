Çinli Hisense, 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı\'nda büyük ilgi görüyor

LAS VEGAS, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Çinli Hisense şirketinin sergi alanını ziyaret eden insanlar, 9 Ocak 2024.

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından biri olan 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) Salı günü ABD'nin Las Vegas kentinde başladı.

Fuar organizatörü Tüketici Teknolojileri Derneği'ne göre, Salı gününden Cuma gününe kadar sürecek olan yıllık etkinliğe 150'den fazla ülke ve bölgeden 130.000'i aşkın ziyaretçi ve 1.200'ün üzerinde startup dahil olmak üzere 4.000'den fazla katılımcı iştirak edecek.(Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)