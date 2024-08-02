Çinli Long Daoyi ve Wang Zongyuan, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

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SAINT DENIS, 2 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'da Paris yakınlarındaki Saint Denis kentinde 2024 Paris Olimpiyatları erkekler senkronize 3 metre tramplen atlama finalleri ödül töreninde altın madalya kazanan Çinli Long Daoyi (sağdan 3'üncü) ve Wang Zongyuan (soldan 3'üncü), gümüş madalya kazanan Meksikalı Juan Manuel Celaya Hernandez (soldan 2'inci) ve Osmar Olvera Ibarra (soldan 1'inci), bronz madalya kazanan Büyük Britanyalı Anthony Harding (sağdan 2'nci) ve Jack Laugher, 2 Ağustos 2024. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)