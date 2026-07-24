Çinli matematikçilere Fields Madalyası - Son Dakika
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Çinli matematikçilere Fields Madalyası

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Hong Wang ve Yu Deng, Fields Madalyası'nı kazanarak matematikte önemli bir başarı elde etti.

Çinli matematikçiler Hong Wang ve Yu Deng, dünyanın en prestijli matematik ödülü Fields Madalyası'nı elde etti.

BBC'nin haberine göre, Hong Wang ve Yu Deng ile ABD'li John Pardon ve Kanadalı Jacob Tsimerman bu yıl Fields Madalyası'na layık görüldü.

37 yaşındaki Yu ve 35 yaşındaki Hong'un "matematikçileri 100 yıldan fazladır şaşırtan problemleri" çözdükleri belirtildi.

Hong, bu ödülü elde eden üçüncü kadın matematikçi unvanını da kazandı.

Fields Madalyası'na layık görülen akademisyenlere 15 biner Kanada doları (yaklaşık 10 bin 500 ABD doları) da verilecek.

1917 ve 1900'deki sorulara yanıtlar

Hong, Japon matematikçi Kakeya Soiçi'nin 1917'de ortaya attığı "Bir kalem tam bir tur döndürülürse, süpürdüğü en küçük alan ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

Çinli akademisyen bu problemi, "kalemin düz bir yüzeyde değil üç boyutlu bir uzayda hareket ettiği" varsayımıyla ele alarak hazırladığı çalışmasını yayımladı.

Yu ise Alman matematikçi David Hilbert'in 1900'de ortaya attığı "bir bütünün davranışının, bütünü oluşturan tek tek parçacıkların hareketinden nasıl hesaplanabileceği" sorusuna cevap verdi.

Çinli akademisyen bu problemi gazların davranışını inceleyerek çözüme kavuşturdu.

Matematiğin Nobel'i

Çin ulusal medyasında, Fields Madalyası'nı ilk kez Çinli matematikçilerin kazandığı haberleri yer aldı.

Yu ABD'deki Chicago Üniversitesinde, 35 yaşındaki Hong ise New York Üniversitesinde matematik profesörü olarak çalışıyor.

40 yaşın altındaki genç matematikçilere verilen ve "matematiğin Nobel'i" şeklinde nitelendirilen ödül, küresel çapta bu araştırmacılara yönelik en yüksek onurlardan biri olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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