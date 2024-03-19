Çinli Otomobil Üreticileri İçin İhracat Canlılığı Devam Ediyor - Son Dakika
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Çinli Otomobil Üreticileri İçin İhracat Canlılığı Devam Ediyor

Çinli otomobil üreticileri için ihracattaki canlılık devam ederken, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan yapılan otomobil ihracatı da 2024'ün ilk iki ayında artış gösterdi. Ocak ve Şubat aylarında Tianjin Limanı'ndan toplam 5,7 milyar yuan değerinde 88.000 otomobil ihraç edildi. Ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,9 artışla 61.000 elektrikli araç ihraç edildi. Çinli otomobil üreticilerinin yurtdışındaki varlıklarını artırmasıyla, ülkenin otomobil ihracatı rekor kırarak yüzde 57,9 artışla 4,91 milyon adede yükseldi.

19.03.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
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TİANJİN, 19 Mart (Xinhua) -- Dünya genelinde tanınırlığı giderek artan Çinli otomobil üreticileri için ihracattaki canlılık devam ederken, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan yapılan otomobil ihracatı da 2024'ün ilk iki ayında artış gösterdi.

Tianjin Gümrüğü'ne göre bu yılın Ocak ve Şubat aylarında Tianjin Limanı'ndan toplam 5,7 milyar yuan (yaklaşık 791 milyon ABD doları) değerinde 88.000 otomobil ihraç edildi. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,2, Şubat ayında ise yüzde 91,8 artış kaydedildi. Limandan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,9 artışla 61.000 elektrikli araç ihraç edildi.

Tianjin Gümrüğü, yurtiçinde üretilen araçların ihracatına yüksek kaliteli lojistik destek sağlamak amacıyla gümrük işlemlerinin verimliliğini artırırken, gümrük randevularının 24 saatte gerçekleştirilmesi gibi hizmetler sunmaya başladı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri, Çinli otomobil üreticilerinin yurtdışındaki varlıklarını artırmasıyla, ülkenin otomobil ihracatının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 57,9 artışla 4,91 milyon adede yükselerek rekor kırdığını gösterdi.

İhracattaki bu devasa büyüme, geçen yıl yüzde 77,6 artışla 1,2 milyon adedi aşan yeni enerjili araç ihracatındaki artıştan güç aldı.

Kaynak: Xinhua

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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