Çinli Otomobil Üreticileri Rusya\'da Rekor Satış Rakamına Ulaştı

ST. PETERSBURG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticileri 2023 yılında Rusya'da toplam 553.000 otomobil satarak rekor bir seviyeye ulaştı. Bu rakam, Rusya otomobil pazarının yaklaşık yarısını oluşturdu.

Rusya'daki Otkritie Bank'ın otomobil iş birimi Otkritie Auto tarafından Cuma günü yayımlanan bir rapora göre, Çinli otomobillerin Rus pazarındaki payı yüzde 17'den yüzde 49'a yükseldi.

Geçen yıl Rusya'ya distribütörler tarafından resmi olarak 30 Çinli otomobil markası ithal edilirken, 15 ila 17 marka da paralel ithalat yoluyla ülkeye girdi. Paralel ithalat, markalı ürünlerin belirli bir pazara ithal edildiği ve o pazarda ticari marka sahibinin izni olmadan satıldığı ticaret kanalını ifade ediyor.

Rusya'da en popüler Çinli otomobil markaları arasında Haval, Chery ve Geely yer alıyor.

Otkritie Auto uzmanları, Rusya'da Çinli otomobil satışlarının bu yıl daha da artacağını ve Changan, Haval ve Chery markalarının toplamda 600.000 kadar otomobil satacağını tahmin ediyor.