Çinli otomobil üreticisi BYD\'nin elektrikli araçları Sidney\'de tanıtıldı

SİDNEY, 5 Nisan (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD'nin elektrikli araçları (EV'ler), Perşembe günü Sidney'de düzenlenen BYD Haberfield Satış ve Servis Merkezi'nin ön açılış töreninde görücüye çıktı.
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Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Ramazan Bayramı öncesinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Ertemur, çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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