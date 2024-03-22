Çinli otomobil üreticisi BYD, Yunanistan pazarında satışa başladı

Türkiye'de Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı

Türkiye'de şubat ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1'e geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu. Şubat 2024'te tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul'da, yüzde 10,3'ü Ankara'da, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu. Şubat ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin çoğunluğu ticaret sektöründe yer aldı. Şubat 2024'te 733 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.