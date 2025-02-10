Çinli Otomobiller Singapur'da Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çinli Otomobiller Singapur'da Yükseliyor

2024'te Çinli otomobil markalarının pazar payı artarken, Japon ve Alman markaların payları düştü.

10.02.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİNGAPUR, 10 Şubat (Xinhua) -- Çinli otomobil markalarının 2024 yılında Singapur'daki pazar payları artarken, Japon ve Alman otomobil üreticilerinin payları geriledi.

Singapur'da İngilizce yayımlanan The Straits Times gazetesinin pazartesi günü Kara Taşımacılığı Kurumu'nun verilerine dayandırdığı haberine göre Çin markaları, 2024 yılında Singapur'daki yeni otomobil kayıtlarının yüzde 18,2'sini oluşturarak, 2023'teki yüzde 5,9'luk seviyeye kıyasla önemli bir artış yakaladı.

Ülkede geçen yıl elektrikli, içten yanmalı motorlu ve hibrit araçlardan oluşan toplam 7.850 yeni Çin markalı otomobil tescil edildi. Bu sayı, bir önceki yıl 1.781 adetti.

2023'te yüzde 43,1 olan Japon otomobillerinin ülkedeki pazar payı 2024'te yüzde 35,6'ya düşerken, Alman markalarının payı ise aynı dönemde yüzde 32,4'ten yüzde 28,2'ye geriledi.

Uzmanlar, Çin menşeli otomobil satışlarındaki artışı özellikle kitlesel pazar segmentinde içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçişin hızlanmasına bağlıyor. Öte yandan Çinli markaların güçlü bir şekilde konumlanarak pazarlarını daha da genişletme potansiyeline dikkat çekiliyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Singapur, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Otomobiller Singapur'da Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli Otomobiller Singapur'da Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.