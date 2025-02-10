Çinli Otomobiller Singapur'da Yükseliyor

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SİNGAPUR, 10 Şubat (Xinhua) -- Çinli otomobil markalarının 2024 yılında Singapur'daki pazar payları artarken, Japon ve Alman otomobil üreticilerinin payları geriledi.

Singapur'da İngilizce yayımlanan The Straits Times gazetesinin pazartesi günü Kara Taşımacılığı Kurumu'nun verilerine dayandırdığı haberine göre Çin markaları, 2024 yılında Singapur'daki yeni otomobil kayıtlarının yüzde 18,2'sini oluşturarak, 2023'teki yüzde 5,9'luk seviyeye kıyasla önemli bir artış yakaladı.

Ülkede geçen yıl elektrikli, içten yanmalı motorlu ve hibrit araçlardan oluşan toplam 7.850 yeni Çin markalı otomobil tescil edildi. Bu sayı, bir önceki yıl 1.781 adetti.

2023'te yüzde 43,1 olan Japon otomobillerinin ülkedeki pazar payı 2024'te yüzde 35,6'ya düşerken, Alman markalarının payı ise aynı dönemde yüzde 32,4'ten yüzde 28,2'ye geriledi.

Uzmanlar, Çin menşeli otomobil satışlarındaki artışı özellikle kitlesel pazar segmentinde içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçişin hızlanmasına bağlıyor. Öte yandan Çinli markaların güçlü bir şekilde konumlanarak pazarlarını daha da genişletme potansiyeline dikkat çekiliyor.