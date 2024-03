Çinli Oyun Şirketi Yoozoo Games'in Eski Yöneticisi, Şirketin Kurucusunu Zehirleyerek Öldürmekten İdam Cezasına Çarptırıldı

Güncel

Çin'in ünlü oyun şirketlerinden Yoozoo Games'in eski yöneticilerinden Şü Yao, şirketin kurucusu Lin Çi'yi zehirleyerek öldürmekten idam cezasına çarptırıldı.

Şanghay Birinci Orta Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, Şü'nün, şirketin kurucusu Lin'i Kasım 2020'de aralarında iş nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle zehirlediği belirtildi.

Açıklamada Şü'nün, Eylül- Aralık 2020'de ofisteki içeceklerine zehirli madde koyarak şirketin kurucusu dışında 4 iş arkadaşını da zehirlediği ancak bu kişilerin iyileştiği aktarıldı.

Mahkeme Şü'ye, işlediği suçlar sebebiyle idam cezası verdi.

Polis, 39 yaşındaki Lin'in yemeğine koyulan zehir nedeniyle 10 gün içinde ölmesinin ardından Şü'yü gözaltına almıştı.

Yoozoo, ünlü "Game of Thrones" dizisinden esinlenen "Game of Thrones: Winter Is Coming" adlı çevrim içi oyun geliştirmişti.