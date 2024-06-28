Çinli Şirket, Karbon Fiber Metro Treni Üretti

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JİNAN, 28 Haziran (Xinhua) -- Çinli CRRC Qingdao Sifang Şirketi, geleneksel trenlerden büyük ölçüde daha hafif ve enerji açısından daha verimli olan karbon fiber bir metro treni ürettiğini açıkladı.

CETROVO 1.0 olarak adlandırılan tren, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde tanıtıldı. Trenin karbon fiber kompozit gövdeye ve şasiye sahip olması, araç gövdesinin ağırlığını yüzde 25, boji şasisinin ağırlığını ise yüzde 50 oranında azaltarak toplam araç ağırlığını geleneksel trenlere kıyasla yüzde 11 daha hafif hale getiriyor.

Trenin baş tasarımcısı Liu Jinzhu, her bir trenin operasyonel enerji tüketimini yüzde 7 oranında tasarruf sağlayacağını vurguladı. Karbondioksit emisyonlarında yılda yaklaşık 130 tonluk bir azalma anlamına gelen bu tasarruf, yaklaşık 6,7 hektar oranında ağaç dikmeye eşdeğer olarak görülüyor.

Buna ek olarak, karbon fiber malzemelerin kullanılması araç gövdesini güçlendirerek darbe direncini artırıyor ve aracı yapısal açıdan uzun ömürlü hale getiriyor. Karbon fiber malzeme aynı zamanda trenin çeşitli çevresel koşullara uyum sağlama kabiliyetini artırırken bakım maliyetlerini de azaltıyor.

Fabrika içi testlerini tamamlayan metro treninin bu yıl içinde Qingdao'da faaliyete geçmesi planlanıyor.