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Çinli Turistlerin Yurtiçi ve Uluslararası Seyahat Tahminleri

Çinli Turistlerin Yurtiçi ve Uluslararası Seyahat Tahminleri

Çinli turistlerin 2024 yılında 6 milyardan fazla yurtiçi seyahat gerçekleştirmesi ve uluslararası çapta seyahat eden gelen ve giden turist sayısının toplamda 260 milyonu aşması bekleniyor. Çin'in 2023 yılındaki turizm performansına ilişkin bir değerlendirme ve 2024 yılına ilişkin tahmin içeren Çin Turizm Akademisi raporuna göre, geçtiğimiz yıl turizm sektöründe kayda değer bir toparlanma yaşandı.

11.02.2024 13:32
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BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çinli turistlerin 2024 yılında 6 milyardan fazla yurtiçi seyahat gerçekleştirmesi ve uluslararası çapta seyahat eden gelen ve giden turist sayısının toplamda 260 milyonu aşması bekleniyor.

Çin'in 2023 yılındaki turizm performansına ilişkin bir değerlendirme ve 2024 yılına ilişkin tahmin içeren Çin Turizm Akademisi raporuna göre, geçtiğimiz yıl turizm sektöründe kayda değer bir toparlanma yaşandı.

Raporda yer alan rakamlara göre, Çin'de 2023 yılında iç turizm, hem gelir hem de turist sayısı bakımından bir önceki yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde dikkat çekici bir büyüme kaydederek, 2019 seviyesinin yüzde 80'ini aştı.

Gelen ve giden uluslararası seyahatler ise toplam 190 milyonu aşkın turistle artış kaydederken, söz konusu rakam bir önceki yıla göre yüzde 280 oranında büyümeye işaret ediyor.

Akademinin araştırma ekibi, Çin'de ikamet edenlerin seyahat etme arzusunun 2023 yılı boyunca yüksek seyrettiğini ve turistlerin yüksek düzeyde memnuniyet bildirdiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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