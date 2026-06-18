Cinsel İstismar Davasında Tahliye Kararı

İSTANBUL'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in, sağlık sorunları nedeniyle 'Ev hapsi' ve 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nin (İstinaf), karara bağlanan dava dosyası üzerindeki incelemesi sürüyor. Daire, H.K.G'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatları tarafından dosyaya sunulan tutukluluğa itiraz dilekçesini inceledi.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
3 sanığın yargılandığı davada tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in, sağlık sorunları nedeniyle 'Ev hapsi' ve 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.
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