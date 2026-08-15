Cinsel İstismar Hükümlüsü Yakalandı
Avanos'ta, 15 yıl hapis cezası bulunan İ.H. saklandığı köyde jandarma tarafından yakalandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H, saklandığı Çavuşin köyünde operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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