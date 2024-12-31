KIRIKKALE'de 'Cinsel istismar' suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki M.S.'nin saklandığı adres polis ekipleri tarafından tespit edildi. Düzenlenen operasyonla M.S. kent merkezinde yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Cinsel İstismar Suçundan 24 Yıl Hapis Cezası Alan 86 Yaşındaki Firari Yakalandı - Son Dakika
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