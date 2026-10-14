Cinsel saldırıyla mücadele tasarısı Fransa Ulusal Meclisi'nden oy birliğiyle geçti - Son Dakika
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Cinsel saldırıyla mücadele tasarısı Fransa Ulusal Meclisi'nden oy birliğiyle geçti

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Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşülen cinsel istismar ve saldırılarla mücadele tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. 110'dan fazla madde içeren tasarı, özel polis birimleri kurulmasını ve kadın çalışanlara 10 günlük izin verilmesini öngörüyor; Senato'da görüşülecek.

Fransa'da Ulusal Meclis, cinsel istismar ve saldırılara karşı mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan yasa tasarısını onayladı.

Başkent Paris'teki Ulusal Meclis Genel Kurulunda cinsel saldırılara karşı mücadeleye yönelik tasarı görüşüldü.

Tasarı, Kurul'da yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Cinsel istismar ve saldırılara karşı mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan tasarı, 110'dan fazla maddeden oluşuyor.

Tasarı, cinsel saldırı ve istismar vakalarında, polisin 1 yıl içinde mağdurların ve şüphelilerin ifadelerini almasını, kanıtları saklamasını ve başka mağdurlar olup olmadığını araştırmasını zorunlu kılmayı hedefliyor.

Cinsel saldırı ve aile içi şiddet vakalarıyla ilgilenecek özel polis birimleri kurulmasını amaçlayan tasarı, her mahkemede bu vakalara bakan 2 hakim ve 1 savcının bulunmasını zorunlu kılmayı kapsıyor.

Tasarı, cinsel saldırı ve cinsiyetçi davranışlara maruz kalan kadın çalışanlara 10 günlük özel izin verilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, cinsel istismara maruz kalan çocukların tespit edilmesi için tüm öğrencilerle anaokulundan lise son sınıfa kadar her yıl görüşmeler düzenlenmesini zorunlu kılmayı amaçlıyor.

Tasarı, bundan sonra Parlamentonun üst kanadını oluşturan Senato'da görüşülecek.

Fransa'da bir tasarının Parlamentodan geçmesi için Meclis ve Senatonun aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

Kaynak: AA
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