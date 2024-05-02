Çıralı Sahiline Caretta Carettalar Yuva Yaptı - Son Dakika
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Çıralı Sahiline Caretta Carettalar Yuva Yaptı

Çıralı Sahiline Caretta Carettalar Yuva Yaptı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuva etkinliği düzenlendi. Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde yapılan etkinlikte, caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı alana güvenlik kafesi yerleştirildi. Bölgeye gelen turistlerin de yuvaları ve yavruları görmeleri amaçlanırken, gerekli önlemler alındı.

02.05.2024 18:11
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahiline nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar yuva yaptı.

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi öncülüğünde çeşitli kurumların da katılımıyla Çıralı'da ilk yuva etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya'nın da katıldığı etkinlikte, iki caretta carettanın yumurtalarını bıraktığı alan tespit edilerek çevresine güvenlik kafesi yerleştirildi.

Solmaz, kafes üzerine caretta caretta yuvasının sayısını ve gününü yazdı.

Solmaz, burada yaptığı konuşmada, caretta carettaların ilçenin önemli misafirleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Caretta carettalar dünyada nesli tükenmekte olan canlılar. Bunlar dünyanın her yerinde koruma altına alınıyor. Kendi bölgemizde bu canlılara ev sahipliği yapmak hem hassasiyet hem de insani olarak büyük bir görev." dedi.

Çıralı'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin deniz, kum ve güneşin yanı sıra caretta carettaların yuvalarını ve yuvadan çıkış anlarını görmeyi de amaçladıklarını belirten Solmaz, turistlerin olası zararlara yol açmaması için de yuvaların ve yavruların güvenliği amacıyla gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

Sahilde ilk yuvalamanın gerçekleştiğini anlatan Solmaz, "Geçen sene 105 yuvadan 5 bin 500 yavruyu denize ulaştırdık. Bu ciddi bir rakam. Burada ciddi ve özgüveni yüksek çalışmalar var. Arkadaşlarımız, buraya gelen misafirlerimizi bilinçlendirerek, insanların ve caretta cerattaların aynı anda sahili kullanabileceklerini gösteriyorlar." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Baytekin de caretta carettaları bu sene yaklaşık 1 ay önce sahile çıkarak yumurta bıraktığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çıralı Sahiline Caretta Carettalar Yuva Yaptı - Son Dakika

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