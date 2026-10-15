Citizen Lab, Discover-Tech'in reklamlarla casus yazılım bulaştırdığını bildirdi

Kanada'da Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab, İsrail merkezli Discover-Tech firmasının internette verdiği reklamlar aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına casus yazılım yerleştirildiğini belirtti.

Kanada merkezli Citizen Lab, İsrail merkezli Discover-Tech'in ihale kayıtlarına yönelik araştırmalardan elde edilen bulgulara ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, reklam firması görünümündeki Discover-Tech, casus yazılım üreten şirketlerin dünya genelinde kullanıcılara ulaşmasına ve siber saldırılarda bulunmasına yaklaşık 6 yıldır yardım sağlıyor.

Discover-Tech'in kullanıcılara özel oluşturduğu hedefli reklamlar, 4 aylık bir süreçte yaklaşık 200 bin internet sitesinde ve mobil uygulamada gösterildi.

Bazı kurumların "sertifikalı" ve "onaylı" aracılar listelerinde yer alan firma, reklamlarını Google ve Yandex dahil platformlar aracılığıyla da kullanıcılara ulaştırdı.

Casus yazılım için reklamın sadece görüntülenmesi yeterli

Firmanın verdiği reklamlar, görüntülendikleri cihazın anonimliğinin ortadan kaldırılmasında, parmak izi verilerinin toplanmasında ve casus yazılım yerleştirilmesinde kullanıldı.

Kullanıcıların, reklamlara tıklamasına dahi gerek olmayan "sıfır tıklama" adlı bu siber saldırı yöntemiyle casus yazılımlar cihazlara yerleştirildi.

Reklamlar, ayrıca milyonlarca cihazı gizlice İsrail merkezli Candiru şirketinin sunucularına yönlendirdi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına ait en az 45 cihaza da 2024 ve 2025'te Candiru'nun ürettiği casus yazılımlar, hedefli reklamlar aracılığıyla yerleştirildi.

Dünya genelinde hükümetler ve hükümetler arası kuruluşların ağları gibi "ulusal güvenlik bakımından hassas" ağların da bu reklamlardan etkilenmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

Google dahil birçok platform, reklam ekosistemlerinden Discover-Tech'in erişimini engellemek için adım attı.