Çizgi Film Karakterleri Duvarlarda Hayat Buldu - Son Dakika
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Çizgi Film Karakterleri Duvarlarda Hayat Buldu

Çizgi Film Karakterleri Duvarlarda Hayat Buldu
18.07.2026 13:48
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Kastamonu'da lise öğrencisi Şerife Elvan Ünal, babasının iş yerinin duvarlarına çizgi film karakterleri çiziyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir lise öğrencisi, babasının iş yerinin duvarlarına çizgi film karakterlerini çiziyor.

Kastamonu Orhan Şakir Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Şerife Elvan Ünal, Bahçelievler Mahallesi Haseki Sokak'ta bulunan babasının iş yerinin duvarlarına çizgi film karakterlerini resmediyor.

İş yerinin duvarlarına Bugs Bunny, Tazmanya Canavarı, Hızlı Gonzales gibi çizgi film karakterlerini resmeden Ünal, gazetecilere, küçüklüğünden beri ailesinin resim yapması için kendisine oyuncak yerine kalem kağıt aldığını söyledi.

Babasının un fabrikası bulunduğunu belirten Ünal, "Bir gün canım sıkılıyordu, elime kalem aldım, çizmeye başladım. Aslında asıl amacım grafiti yapmaktı sprey boyalarla ama sonradan o daha zor geldi bana. Elim fırçaya daha yatkındı." dedi.

Sokaktan geçenlerin çalışmalarına ilgiyle baktığını dile getiren Ünal, "Hatta bazı çocuklar beni izlemek için oturup bekliyor. İnsanların ilgisini çekmek beni mutlu ediyor. Ben de bu alanda ilerlemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Sokakların eskisi kadar renkli olmadığını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Sokakta insanların ya da çocukların dikkatini çekeceği çok fazla etken yok. Benim işim daha çok küçük çocuklarla ilgili. O yüzden onların dikkatini çekmek, onları mutlu etmek asıl hedefim. Çizgi film karakterlerini çizmemin sebebi, renkli şeyleri çok seviyorum, küçük çocukların ilgisini çekmesini istiyorum. Küçük çocuklar artık ekran başında çok fazla vakit geçirdikleri için sokağa çıkıp oynamak gibi bir hedefleri olmuyor. Ben de sokağa çıktıklarında bakabilecekleri, eğlenebilecekleri, hayal güçlerini güçlendirebilecek görseller çiziyorum ki hafızalarına kazınsın."

Kaynak: AA

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