Çizgili Sırtlan fotokapan kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Çizgili Sırtlan fotokapan kamerasına yansıdı

Çizgili Sırtlan fotokapan kamerasına yansıdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çizgili Sırtlan'ın fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı. Bakan Yumaklı, doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türün korunmasını sürdürdüklerini belirtti.

11.02.2024 20:13
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Çizgili Sırtlan fotokapan kamerasına yansıdı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çizgili Sırtlan'ın fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çizgili Sırtlan'ın fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı. Bakan Yumaklı Çizgili Sırtlan'ı, "Bugün fotokapanımızın misafiri 'Çizgili Sırtlan'. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" ifadeleriyle yayımladı.

Kaynak: İHA

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