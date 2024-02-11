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Çizgili Sırtlan fotokapan kamerasına yansıdı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çizgili Sırtlan'ın fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çizgili Sırtlan'ın fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı. Bakan Yumaklı Çizgili Sırtlan'ı, "Bugün fotokapanımızın misafiri 'Çizgili Sırtlan'. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" ifadeleriyle yayımladı.