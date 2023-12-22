Cizre Belediyesi Araç Filosuna Yeni Eklemeler Yaptı

Cizre Belediyesinin araç filosuna 3 otobüs ve 2 engelli servis aracı ile itfaiye ve arama kurtarma aracı da eklendi.

Araçların tanıtımı için düzenlenen törene Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir de katıldı.

Demir, bu araçların ilçe için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Şehir içi ulaşımda Cizre gittikçe büyüyen bir yerleşim yeri ve gittikçe göç alıyoruz. Yeni mahalleler ve sokaklar ekleniyor. İnşallah devamı da gelecek. Engelli bireylerimiz şehir içi ulaşımda sorun yaşıyordu. Bu araçlarımız yana yatış özelliği ile engelli bireylerimiz için daha sağlıklı bir ulaşım sağlayacak." dedi.

Cizre'nin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Demir, vatandaşların huzurla yaşamlarını en iyi şekilde sürdürmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda bir itfaiye aracı ve bir arama kurtarama aracının da hizmete alındığını dile getiren Demir, araçların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Sezgin, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.