Şırnak'ın Cizre ilçesinde 51 yayınevi ve birçok yazarın 77 stantta kitaplarının sergilendiği "2. Kitap Fuarı" ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Valilik himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Fuarın ikinci gününde yazarlar Tarık Tufan ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz söyleşi gerçekleştirdi, okurlarına kitaplarını imzaladı.

Fuarı gezen vatandaşlardan Nurullah Turgut, etkinliğin kent için büyük önem taşıdığını, bu yıl ikincisinin düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cizre'nin tarih ve kültür açısından zengin bir yer olduğunu aktaran Turgut, "Bunların bilinirliği okumakla olur. Okuma kültürümüz ülke geneli biraz dijitale yenilmiş durumda. Çocuklarımıza okumanın önemini aşılamamız gerekiyor. Kızımı da buraya getirerek ona bu bilinci aşılamak istedim. Ayrıca ona bir kitap da aldım. Umarım okuyan bir toplum oluruz." ifadelerini kullandı.

Sabri Mart da bu tür etkinliklerin ilçede yapılmasını memnuniyetle karşıladığını, artık bölgenin bu tür etkinliklerle anılması gerektiğini belirtti.

"İnsanların zihnini, ufkunu açacak etkinliklere ihtiyacımız var" diyen Mart, herkesin kitap okumaya teşvik edilmesi gerektiğini anlattı.

Meryem Sırdaş ise bu tür etkinliklerin özellikle bu bölgedeki çocuklar için oldukça önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kitap okuma sevgisini aşılamak gerekiyor. Bu etkinlikte aynı zamanda kitapların yazarları da var bu da çok önemli. Çok güzel ve yararlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çocukların okuduğunu anlaması ve derslerinde başarılı olması kitap okumaya bağlı. Empati kurma, kendini tanıma, çevresini tanıma ve en önemlisi insanlarla iyi iletişim kurma açısından kitap okuma çok önemli. O nedenle bu tür etkinliklerin sıklaştırılması ve çocuklarımızın bundan haberdar edilmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Fuar, 29 Ekim Pazar günü saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.