Cizre\'de aday öğretmenlere uyum eğitimi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde göreve başlayan aday öğretmenlere uyum eğitimi verildi.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut ve AR-GE koordinatörü Şükran Çetik tarafından aday öğretmenlere sunum yapıldı.

Şube Müdürü Salgut, yaptığı açıklamada, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını aynı zamanda bir kimlik inşa süreci olduğunu belirterek, "İlk adım ne kadar sağlamsa, eğitim sistemimiz de o kadar sarsılmaz olur. Unutmayın ki nitelikli bir öğretmen, aydınlık bir nesil demektir." ifadelerini kullandı.